Plebiscito online confirma Di Maio no 5 Estrelas

Ainda a lamber as feridas do resultado das eleições europeias, o líder do Movimento 5 Estrelas (M5E) devolveu aos militantes o seu destino. O voto decorreu de forma virtual, como é prática neste partido antissistema fundado em 2009, através de uma plataforma dedicada.

À pergunta "Confirma Luigi Di Maio como líder do Movimento 5 Estrelas?" responderam 56.127 militantes, um recorde de participação, segundo o bogue do partido. A favor da continuidade do dirigente votaram 44.849 e contra 11.278.

A votação sobre o homem que é líder do partido, mas também vice-primeiro-ministro, ministro do Desenvolvimento Económico, do Trabalho e das Políticas Sociais seguiu-se a uma reunião dos senadores e deputados do M5E e a várias críticas que vieram a público na senda da noite eleitoral. O M5E, que venceu as eleições legislativas com 32,6% em março de 2018, trocou de posição com a Liga de Matteo Salvini, que recebera então 17% dos votos e agora alcançou 34,3%. Com 17,1%, o 5 Estrelas foi ultrapassado pelo Partido Democrático.

"A generosidade de Luigi Di Maio em acumular três, quatro tarefas, de alguma forma deve ser revista. Para reiniciar o M5E precisamos de liderança política, não digo 24 horas por dia, mas quase", afirmou o senador Gianluigi Paragone ao Fatto Quotidiano. "Se queremos agir como um super-homem, temos de demonstrar que realmente o somos", disse ao Corriere della Sera.

"A votação foi um grande desastre pelo qual Luigi Di Maio deve assumir toda a responsabilidade", disse por sua vez a senadora Elena Fattori. Em declarações ao Corriere della Sera antecipara que iria pedir na reunião parlamentar a demissão de Di Maio dos cargos ministeriais. E também se mostrava favorável à solução de devolver aos militantes a decisão sobre a chefia do partido. "Os erros foram muitos, começando com o facto de que foi dado muito espaço a Salvini", e a mudança de rumo foi "tardia e não convincente".

"Hoje, tenho o direito de saber o que vocês pensam das minhas ações. Quero ouvir a voz dos cidadãos que me elegeram como líder político", escreveu Di Maio, de 32 anos, no Facebook, ao anunciar o plebiscito.