"Caiam mortos!" - ataque a estúdio de animação faz pelo menos 23 vítimas

O homem terá entrado no edifício de três andares, lançado um líquido não identificado e ateado fogo. "Caiam mortos", terá gritado. A seguir houve uma grande explosão. É assim que testemunhas descrevem o ocorrido esta manhã, pelas 10.30 locais (2.30 em Lisboa), em Quioto, no Japão, no estúdio de animação KyoAni. Na última atualização noticiosa, veiculada pela Associated Press, o número de mortos confirmados passou para 23, quando os bombeiros conseguiram chegar ao último andar do edifício. Pelo menos 36 pessoas ficaram feridas, algumas em estado grave.

O suspeito de 41 anos, cuja identidade não foi revelada, não se conhecendo ainda a sua relação com a empresa, foi já capturado e levado para o hospital. As últimas informações locais dão conta de que o suspeito não será, no entanto, um ex-funcionário do estúdio. Foram também encontradas facas no local.

O KyoAni é responsável por várias anime (bandas desenhadas ou "desenhos animados") muito populares no país, estando já a decorrer um crowdfunding, sob o título Help KyoAni heal (Ajudemos KyoAni a sarar) que já reuniu mais de 30 mil euros.

Nas redes sociais, fãs do trabalho dos estúdios têm manifestado pesar pelo ataque.

Muitos são os que mostram também a dimensão do incêndio.

Os bombeiros confirmam que dez das vítimas mortais foram encontradas nas escadas que ligam o segundo andar ao telhado. Estariam no edifício cerca de 70 pessoas.

em atualização