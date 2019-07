"Passar fome no Brasil é grande mentira", diz Bolsonaro

Para Jair Bolsonaro não há fome no Brasil. Durante pequeno-almoço com correspondentes de jornais estrangeiros em Brasília, o presidente destacou que "não se vê gente, mesmo pobre, pelas ruas com físico esquelético" e criticou o que chamou de "discurso populista".

"O Brasil é um país rico para praticamente qualquer plantio. Fora que passar fome no Brasil é uma grande mentira. Passa-se mal, não come bem, aí eu concordo. Agora, passar fome não. Você não vê gente, mesmo pobre, pelas ruas com físico esquelético, como a gente vê em alguns outros países pelo mundo", prosseguiu.

Relatório do Panorama da Segurança Alimentar e Nutricional na América Latina e Caribe 2018, divulgado em novembro do ano passado e citado pelo jornal O Globo, apontou o crescimento da fome do Brasil. O estudo estimou que a desnutrição alcançou até 5,2 milhões de brasileiros entre 2015 e 2017, ante os 5,1 milhões calculados para os triénios 2014-2016 e 2013-2015 e os cinco milhões, de 2010-2012.