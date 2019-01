May mandatada para renegociar. UE diz que não há nada para renegociar

A câmara dos Comuns aprovou esta noite a emenda apresentada pelo deputado conservador Graham Brady, no sentido de mandatar a primeira-ministra do Reino Unido, Theresa May, para voltar a Bruxelas e renegociar o acordo do Brexit com a UE, procurando "soluções alternativas". Sem backstop incluído. Das sete emendas submetidas e aceites a votação pelo speaker do Parlamento britânico, John Bercow, a de Brady e outra foram as únicas aprovadas. 317 deputados votaram a favor. E 301 votaram contra. A diferença foi de 16 votos, numa sessão que, mais uma vez, ficou marcada pelos gritos de Bercow: "Order", "Lock the Doors", "Division", "Clear the Lobby", "The Noes Have it, the noes have it", "Unlock" etc...

A outra emenda aprovada foi a apresentada pela conservadora Carolina Spelman, com o apoio do trabalhista Jack Dromey, no sentido de se impedir, pura e simplesmente, um No Deal Brexit. 318 deputados votaram a favor. 310 contra. A diferença é de oito votos. O resultado foi lido, no imediato, como uma derrotada para a primeira-ministra Theresa May, que sempre disse não poder retirar de cima da mesa um cenário de saída sem acordo. Apesar da mensagem política, esta emenda carece de força jurídica.

A emenda Brady contava com o apoio da própria primeira-ministra britânica Theresa May. Entre os deputados que tinham anunciado antecipadamente que iriam apoiar a emenda apresentada pelo deputado conservador, líder do chamado comité 1922 do Partido Conservador no Parlamento de Westminster, estiveram os rebeldes conservadores eurocéticos. "Decidimos de forma coletiva apoiar a emenda Brady com base nas promessas feitas pela primeira-ministra, especialmente no que toca ao acordo de retirada e de que o backstop permanece o pior problema. Um voto na emenda Brady é um voto para ver se a primeira-ministra consegue um acordo que funcione", declarou, pouco antes da votação das emendas, Steve Baker, vice-presidente do European Research Group, think tank que representa pelo menos meia centena de deputados do Partido Conservador.

Também antes da votação, já a Bloomberg tinha noticiado que a Comissão Europeia preparara um comunicado a reafirmar que o acordo do Brexit não está aberta a renegociação. Falando em Chipre, onde decorreu a cimeira dos líderes dos países do Sul da União Europeia, o presidente de França, Emmanuel Macron, insistiu que o acordo atual (chumbado pela câmara dos Comuns no passado dia 15) "é o melhor acordo possível. E não é renegociável". Incluindo no ponto do backstop (mecanismo de salvaguarda destinado a evitar o regresso de uma fronteira física entre a Irlanda do Norte e a República da Irlanda após a saída do Reino Unido da UE e a respeitar o chamado acordo de paz de Sexta-Feira Santa). Aos jornalistas, em Nicósia, onde também esteve o primeiro-ministro António Costa, o chefe do Estado francês admitiu que o No Deal Brexit é agora o cenário mais provável. "Ninguém quer que ele aconteça, mas todos devem preparar-se para que isso aconteça" no dia 29 de março.

"Não há apetite para renegociação na UE. A negociação não vai ser fácil. Mas esta câmara deixou claro o que exige para aprovar um acordo de retirada. Este Parlamento disse também que não quer sair sem acordo. Ser contra uma saída sem acordo não é suficiente para impedir uma saída sem acordo", declarou a primeira-ministra do Reino Unido, Theresa May, numa primeira reação ao resultado da votação. A chefe do governo reafirmou o seu convite ao líder do Labour, Jeremy Corbyn, para dialogar e, em conjunto, tentar chegar a um acordo de saída da UE. "Estamos preparados para nos encontrarmos com a senhora e dialogar", respondeu o líder trabalhista, depois de constatar que os deputados rejeitaram a hipótese de um No Deal Brexit.

Reagindo ao resultado a votação, o líder dos liberais-democratas, Vince Cable, constatou que os deputados votaram em posições que, entre si, são contraditórias. Visivelmente exaltado, o líder parlamentar do Partido Nacionalista Escocês, Ian Blackford, acusou Theresa May de, esta noite, ter "rasgado o Acordo de Sexta-Feira Santa", uma vez que, à luz do mesmo, o backstop é necessário. O líder parlamentar do Partido Unionista Democrático da Irlanda do Norte, Nigel Dodds, discordou que a posição votada no Parlamento e assumida por May vá contra o Acordo de Sexta-Feira Santa. E aproveitou para notar a ausência dos deputados do Sinn Féin no Parlamento britânico, que por serem contra a união da Irlanda do Norte ao Reino Unido recusam ocupar os seus lugares em Westminster. Luiz Saville Roberts, do Plaid Cymru, partido galês, considerou que nem May nem Corbyn estão a desemprenhar os seus cargos de forma apropriada.

A votação na câmara dos Comuns foram ainda, esta terça-feira, a emenda apresentada pelo líder do Labour, Jeremy Corbyn, que pretendia evitar a possibilidade de um Brexit sem acordo e defendia uma espécie de união aduaneira. O resultado da votação para esta emenda dos trabalhistas: 327 votos contra e 296 votos a favor. A diferença foi de 31 votos. Corbyn, que falhou em tirar Theresa May do poder através da moção de censura que apresentou - e perdeu - no passado dia 16, contra o governo conservador, sempre insistiu que, para aceitar qualquer tipo de diálogo com Downing Street sobre um novo acordo do Brexit, primeiro o cenário de No Deal Brexit tinha que ser descartado. May - e a UE também - lembraram que isso não é simplesmente possível.

A emenda apresentada pelo Partido Nacionalista da Escócia (SNP), que pedia a extensão do Artigo 50º do Tratado de Lisboa e exigia que a Escócia não saia da União Europeia (visto ter votado contra isso no referendo de 2016), teve votos 327 contra e 39 favor. A diferença foi de 288 votos. A emenda proposta por Dominique Grieve, sobre dar seis dias aos deputados para debater e votar em diferentes alternativas de Brexit, foi rejeitada por 321 votos contra e 301 votos favor. A diferença foi de 20 votos. A seguir à emenda de Grieve, seguiu-se a votação da emenda apresentada por Yvette Cooper, deputada do Labour e líder do comité parlamentar para o Brexit.

A emenda da deputada trabalhista obrigada a pedir uma extensão do prazo do Artigo 50 º até ao final de 2019 se a chefe do governo britânico Theresa May não conseguisse garantir um acordo até 26 de fevereiro. Na prática, Yvette Cooper queria evitar uma saída da União Europeia sem acordo a 29 de março. Posta a votação, a proposta da deputada trabalhista foi derrotada por 321 votos contra e 298 a favor. A diferença foi de 23 votos. 14 dos votos contra vieram de deputados rebeldes do próprio Labour. Na semana passada, o negociador chefe da UE para o Brexit, Michel Barnier, tinha deixado um aviso aos deputados britânicos: "Parece haver agora uma maioria nos comuns para travar um No Deal[Brexit], mas a oposição a um No Deal não impede que um No Deal aconteça no [dia 29] de março".

Depois de Yvette Cooper, foi a vez da também trabalhista Rachel Reeves ver a sua emenda votada. Esta proposta defendia o adiamento do Brexit se nenhum acordo fosse alcançado até ao final de fevereiro, mas não especifica durante quanto tempo. Foi rejeitada com 322 votos contra e 219 a favor. A diferença foi de 32 votos. Seguiu-se, em sexto lugar, antes da emenda submetida por Graham Brady, a votação da proposta apresentada por Caroline Spelman, deputada conservadora e ex-ministra do Ambiente. Com o apoio do trabalhista Jack Dromey. Esta emenda ia no sentido de impedir, pura e simplesmente, uma saída do Reino Unido da UE sem acordo. E, como referido, foi aprovada.

No final do dia, o resumo é uma espécie de baralha e volta a dar: Theresa May quer renegociar o Brexit com Bruxelas e a UE27 para conseguir uma saída com acordo aprovada pelo Parlamento britânico. A UE, com a França de Emmanuel Macron à cabeça, é contra qualquer reabertura do acordo para renegociação. E em apoio da Irlanda contra a remoção do backstop do acordo. O impasse mantém-se, A incerteza também. E o relógio continua a contar. Faltam dois meses para o Brexit. Ou não?