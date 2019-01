Parlamento obriga May a apresentar plano B em 3 dias se acordo chumbar

Labour avança com moção de censura ao governo de May se Parlamento chumbar acordo do Brexit

Os ânimos aqueceram na Câmara dos Comuns quando, de forma surpreendente, o presidente John Bercow aceitou levar a votos uma emenda ao acordo do governo sobre o Brexit. A emenda, apresentada pelo conservador Dominic Grieve, foi aprovada por 308 votos a favor e 297 contra.

A emenda diz o seguinte: "No caso da moção sob a secção 13(1)(b) ser rejeitada ou emendada de modo a ser rejeitada, um ministro da coroa apresentará dentro de três dias de sessão uma moção sob a secção 13, considerando o processo de saída da União Europeia sob o artigo 50." Um palavreado pouco claro que vincula o governo a procurar uma alternativa o quanto antes, tendo em conta que faltam 79 dias para o Reino Unido sair do Brexit, isto caso a decisão não seja adiada ou revogada.

A decisão de John Bercow acolher a emenda para votação escandalizou uma parte significativa da bancada conservadora e surpreendeu o governo. O executivo - e os trabalhistas - acreditavam que o acordo do governo só poderia receber emendas por parte de um membro do governo, como explica a editora de política do Guardian, Heather Stewart.

Vários tories interpelaram o speaker, ao tomarem conhecimento da sua decisão. Uns puseram em causa a sua imparcialidade e a sua dignidade, outros como Iain Duncan Smith afirmaram não terem memória de um precedente destes.

Speaker não é cheerleader

Perante as baterias assestadas contra a cadeira do presidente, John Bercow sentiu-se na necessidade de defender a sua decisão. "O precedente não é vinculativo. Se nos guiássemos apenas pelos precedentes nada nos nossos procedimentos mudaria. Se as pessoas quiserem votam contra a emenda." E depois valorizou a sua função. "Há uma responsabilidade em dar voz à Câmara dos Comuns e a defender os direitos da oposição e dos pequenos partidos, seja no Brexit, seja em que tema for. O meu trabalho não é ser cheerleader do ramo executivo. O meu trabalho é defender os direitos da Câmara dos Comuns."

Nem todos os conservadores puseram em questão Bercow. Kenneth Clarke, que defende a permanência do Reino Unido na UE, mas que anunciou ir votar a favor do acordo de May, virou-se para os colegas de bancada e disse: "A quem está excitado sobre a hipótese de poderem ter direito a um voto, aconselho que vistam um colete amarelo e vão lá para fora". Uma referência ao pequeno grupo de pessoas que nos últimos dias se tem manifestado pelo Brexit, à porta de Westminster, de forma agressiva.

Morto como o dodó

Durante o início do debate que se realizou antes, a primeira-ministra Theresa May disse que continua as conversações com a União Europeia e que tem estado a tentar melhorar a questão da Irlanda do Norte sobre o acordo de retirada do Reino Unido da UE - "morto como o dodó mais morto", como disse Pete Wishart, do Partido Nacional Escocês. O governo publicou hoje um documento intitulado Stormont Lock e pretende dar mais garantias de que a Irlanda do Norte será consultada sobre futura legislação que afete o território no caso de o mecanismo de salvaguarda (backstop) do Brexit ser ativado.

No entanto, Bruxelas e líderes europeus têm reiterado que não há mais conversações em cima da mesa; quanto à Irlanda do Norte, o partido unionista DUP, que tem servido de aliado no Parlamento aos conservadores, já reagiu à iniciativa, tendo voltado a dizer que só votaria a favor do acordo caso o backstop fosse eliminado do mesmo.

A primeira-ministra disse ainda que se no final de 2020 ainda não existir um novo acordo comercial com a União Europeia, o Parlamento votará em estender o período de transição ou em ativar o mecanismo de salvaguarda.

O líder da oposição, Jeremy Corbyn, voltou a criticar Theresa May por ter adiado a votação sobre o acordo para receber mais garantias de Bruxelas e ter falhado o objetivo. Lembrou que na noite anterior os deputados rejeitaram uma saída sem acordo. "Ninguém quer um Brexit sem acordo - são 4 mil milhões de libras desperdiçados."

O trabalhista lembrou que foi a primeira vez desde os anos 70 que o governo perdeu um voto relativo ao Orçamento. E atacou também os planos de contingência do governo. "O ministro dos Transportes está a gastar milhões de libras em empresas de ferries sem ferries. Devolva a palavra ao povo e deixe-o decidir numa eleição geral", afirmou.

Theresa May aproveitou o facto de Jeremy Corbyn ser eurocético. "Estou à espera do seu plano do Brexit. É a favor e contra o livre movimento, é a favor e contra os acordos de comércio, queria sair da UE e agora quer parar o Brexit", disse a governante.