"Parece que estamos numa sauna". Temperaturas na Austrália chegam aos 50º C

As esplanadas estão vazias, os jardineiros não conseguem pegar numa tesoura e nos rios há peixes a morrer. Durante a semana passada, na Austrália praticamente todos os dias as temperaturas quebraram novos recordes e o termómetro chegou a marcar 50º C, segundo o jornal The Guardian.

Na pequena cidade de Noona as temperatura mínimas atingiram valores nunca antes vistos no país. O valor mais baixo, registado às 7 horas, foi de 35,9º C. Às 12 horas estavam 45º C, a mesma temperatura que em Broken Hill. Albur, no estado de New South Wale, foi mais longe e terça-feira chegaram a estar 45.6º C.

"Parece que entrámos dentro de uma sauna", diz Tina Lokissas, proprietária do café Niagara, em Albury. "Nós temos mesas e cadeiras lá fora [na esplanada], mas ninguém se sentou nelas nos últimos dias. É preciso ser maluco para se sentar lá fora num dia como este".

Mas há quem não possa evitar trabalhar ao ar livre. Tlga Ozhuzucu, é proprietário de uma empresa de jardineiros, em Mildura, e teve mesmo de meter mãos à obra com o calor. "Tem sido um inferno", diz.

"Tento deixar os utensílios à sombra. Se não o fizer queimo os dedos, mas não há muito que possa fazer. Tento começar a trabalhar o mais cedo que consiga. Não posso arriscar a minha saúde. As pessoas aqui também são muito compreensivas porque sabem o quanto quente está, ninguém pode estar lá fora quando estão 46º C", acrescenta.

Por estes dias, decorre na cidade de Melbourne o torneio de ténis Open da Austrália, onde as temperaturas têm rondado os 40º C por causa de uma brisa que vem do mar. Também na cidade de Adelaide, a capital do estado da Austrália Meridional, que está em estado de alerta vermelho, decorreu uma prova de ciclismo - Tour Down Under - com 41º C.

Para além das pessoas, também os animais se estão a ressentir com a vaga de calor. Na semana passada, morreram centenas de bacalhaus Murray, uma espécie australiana, sufocados por causa do calor.