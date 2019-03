Para Trump, Tim Cook chama-se Tim Apple. Este "adotou" o apelido

O momento era de alguma informalidade e de descontração, mas não ao ponto de se trocar o apelido do convidado. E este é uma personalidade pela qual o presidente dos Estados Unidos diz ter consideração. Falamos de Tim Cook, o presidente da Apple.

Durante um evento sobre a política de emprego norte-americana, o presidente dos Estados Unidos chamou Tim Apple a Cook após ter agradecido por este ter feito um "grande investimento no país". Veja o momento.

O sucessor de Steve Jobs à frente da empresa de tecnologia não esboçou qualquer reação e Donald Trump também não mostra qualquer hesitação nem que tenha dado conta da gafe.

As redes sociais, onde Donald Trump tem forte presença, amplificaram rapidamente o lapso. O próprio Tim Cook foi na onda e com sentido de oportunidade e de humor alterou o seu nome na conta do Twitter. É agora Tim e o famoso símbolo da Apple, a maçã com a dentada.

(Se usar um computador ou um telemóvel Android para aceder à conta de Cook no Twitter não irá ver o símbolo, pois o ícone só é descodificável através de produtos Apple.)

Não é a primeira vez que durante as funções presidenciais Donald Trump toca o apelido de uma pessoa pelo da empresa que representa. No ano passado, chamou à administradora da Lockheed Martin, Marillyn Hewson, de Marillyn Lockheed. Também na ocasião Hewson e o vice-presidente Mike Pence fizeram de conta que não se aperceberam do lapso.