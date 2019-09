Papa já aterrou em Moçambique, ovacionado por milhares de peregrinos

O Papa Francisco saiu às 18:25 locais (mais uma hora do que em Lisboa) do avião que o transportou até à Base Aérea de Maputo para uma visita ao país que vai durar até sexta-feira.

Uma forte ovação eclodiu assim que se viu o Papa, recebido na lista pelo presidente moçambicano, Filipe Niusy.

À sua espera, já noite, estavam centenas de peregrinos no aeroporto a entoar cânticos que o chamam de mensageiro da paz e reconciliação.

Após uma cerimónia de boas-vindas e depois de percorrer em papamóvel algumas avenidas da cidade, diante de milhares de moçambicanos, o programa do líder da igreja católica continua na quinta-feira, com uma visita de cortesia ao Presidente da República, no Palácio da Ponta Vermelha, onde fará o seu primeiro discurso em Moçambique.

O Papa Francisco embarcou de manhã dando início à sua 31ª viagem apostólica, que o levará também a Madagascar e às Ilhas Maurícias. Foram cerca de 10.30 horas de voo para percorrer 7.836 quilómetros até à capital moçambicana. O avião papal sobrevoou, além da Itália, mais oito países: Grécia, Egito, Sudão, Sudão do Sul, Uganda, Tanzânia, Malauí e Zâmbia.

Hoje, depois da execução dos hinos e das honras militares, haverá a apresentação das delegações e a saudação aos bispos de Moçambique. Não estão previstos discursos. Do aeroporto, Francisco percorre mais 7 quilómetros de papamóvel até à nunciatura apostólica, onde pernoitará durante a visita ao país.

As atividades oficiais do Papa terão início na quinta-feira, com a visita de cortesia ao presidente no palácio presidencial "Ponta Vermelha" e o encontro com as autoridades, com a sociedade civil e o corpo diplomático.