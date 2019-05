Papa Francisco ordenou 19 novos sacerdotes

O Papa Francisco ordenou este domingo 19 sacerdotes na Basílica de São Pedro, no Vaticano, numa missa solene que assinala o Domingo do Bom Pastor.

Dos 19 diáconos, oito pertencem à fraternidade sacerdotal dos Filhos da Cruz, um pertence à Família dos Discípulos, dois estudaram no Pontifício Seminário Maior Romano e oito no Colégio Diocesano Redemptoris Mater.

Cerimónia de ordenação de 19 novos padres pelo Papa no Vaticano © Reuters

A maioria dos novos sacerdotes é italiana, mas há ainda originários da Croácia, do Peru, do Haiti e do Japão, refere a agência de notícias Associated Press.

"Esses jovens tiveram sorte de serem educados na fé num contexto comunitário, desde crianças", comentou o moderador geral dos Filhos da Cruz, padre Giacomo Martinelli, numa referência aos oito ordinandos que fazem parte da fraternidade sacerdotal por ele fundada.