Papa Francisco preocupado com a ameaça ao "pulmão de florestas"

Francisco na celebração do angelus no domingo passado, na Praça de São Pedro.

Uma salva de palmas dos fiéis presentes na Praça de São Pedro, no Vaticano, foi a reação às declarações do Papa Francisco sobre os incêndios que grassam na Amazónia. "Estamos todos preocupados pelos vastos incêndios que deflagraram na Amazónia. Rezemos para que, com o compromisso de todos, sejam dominados o mais rapidamente possível. Este pulmão de florestas é vital para o nosso planeta", disse o pontífice depois da oração dominical.

O Papa anunciou há dias que o próximo sínodo especial sobre a Amazónia é uma resposta da Igreja Católica a preocupações religiosas e ambientais, numa região decisiva para a sobrevivência da humanidade. "É uma situação de emergência mundial. Não é uma reunião de cientistas ou de políticos. Nasce da Igreja e terá missão e dimensão evangelizadora. Será um trabalho de comunhão conduzido pelo Espírito Santo", disse em entrevista ao La Stampa.

Sobre a Amazónia disse: "É um lugar emblemático e decisivo. Juntamente com os oceanos, contribui decisivamente para a sobrevivência do planeta. Muito do oxigénio que respiramos vem de lá. É por isso que a desflorestação significa matar a humanidade. E depois a Amazónia envolve nove estados, por isso não diz respeito a uma única nação. E penso na riqueza da biodiversidade amazónica, vegetal e animal: é maravilhosa".

A reunião de bispos foi anunciada pelo Papa a 15 de outubro de 2017 e vai refletir sobre o tema "Amazónia: Novos caminhos para a Igreja e para uma ecologia integral", de 6 a 27 de outubro deste ano.

"A ameaça à vida das populações e do território deriva dos interesses económicos e políticos dos setores dominantes da sociedade", sustenta Francisco, sublinhando que a desflorestação significa "matar a humanidade".

O tema voltou a ser referido no encontro de oração com peregrinos, esta manhã, num momento em que vários líderes internacionais e religiosos se têm manifestado sobre a vaga de incêndios na Amazónia.