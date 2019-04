Papa Francisco: os construtores de muros vão ficar prisioneiros das suas próprias barreiras

"Os construtores de muros, sejam eles de arame farpado ou tijolos, irão acabar por ficar prisioneiros dos muros que construíram", disse o Papa Francisco, deixando assim um aviso ao presidente Donald Trump e a outros líderes políticos que queiram construir um muro para manter os migrantes fora dos seus países.

De acordo com a Reuters, Francisco falava aos jornalistas a bordo do avião papal no domingo: "Percebo que perante este problema [da migração], um governo tem uma batata quente na mão, mas tem de resolvê-lo de uma maneira diferente, com humanidade, não com arame farpado", acrescentou o Papa, sem nunca se referir diretamente a Trump.

O Papa fez uma visita de dois dias a Marrocos e falou bastante sobre a questão da migração. "A questão da migração nunca será resolvida erguendo barreiras, fomentando o medo dos outros ou negando assistência àqueles que legitimamente aspiram a uma vida melhor para si e para as suas famílias."

Estas declarações do Papa surgem depois de a administração de Trump ter anunciado que vai cortar os apoios financeiros a El Salvador, Guatemala e Honduras como punição pelo facto dos governos destes países não terem contido as caravanas de migrantes que chegaram à fronteira do México. "Estávamos a pagar-lhes uma enorme quantidade de dinheiro e já não vamos pagar-lhes mais porque eles não fizeram nada por nós", declarou o presidente americano na sexta-feira.