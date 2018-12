Pai de Meghan Markle pede ajuda à rainha para fazer as pazes com a filha

O antigo técnico de iluminação de Hollywwod, atualmente com 74 anos, garantiu no programa Good Morning Britain, da ITV, que não fala com a filha desde que esta casou com o príncipe Harry, em maio passado.

Thomas Markle diz que a Meghan o tem ignorado desde essa altura e pediu mesmo a intervenção da rainha Isabel II para promover as pazes entre ambos nesta época de Natal. ""Eu gostava que a rainha fizesse o que conseguisse, penso que ela gostaria de resolver os problemas da família. Todas as famílias, reais ou não, são iguais e devem estar juntas durante esta época festiva", disse o pai da duquesa de Sussex.

Recorde-se que Thomas Markle falhou o casamento real entre a filha e o príncipe Harry de Inglaterra por ter sido submetido a uma cirurgia ao coração, depois de se ter envolvido numa polémica nos dias que antecederam a boda. O antigo técnico de iluminação encenou fotos dos preparativos para o casamento, com paparazzis, vendendo-as a diversas publicações, o que terá provocado o descontentamento da filha e da família real britânica.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

"Independentemente dos problemas que possamos ter tido, devemos ser capazes de as superar. Já pedi desculpa por esse incidente umas 100 vezes. Penso que não é razão para estar a ser ignorado", comentou o pai da duquesa de Sussex, desde São Diego, nos EUA.

Meghan e o príncipe Harry esperam um filho para a próxima Primavera © EPA/FACUNDO ARRIZABALAGA

"Sou o pai dela e serei o avô dessa criança"

Thomas Markle pediu para o deixarem ser parte da vida do futuro neto, depois de em outubro passado ter sido anunciada a gravidez de Meghan. "Tem de haver um lugar para mim. Sou o pai dela e serei o avô dessa criança. Estou aqui e ela sabe disso", afirmou o sogro do príncipe Harry, convicto de que a sua filha será "uma excelente mãe". "Talvez as coisas se suavizem um pouco após ela ser mãe. Estou a torcer para que corra tudo bem e que eles tenham um bonito bebé. Espero conseguir ver a pequena Meghan ou o pequeno Harry", acrescentou.

Relativamente às notícias que dão conta de um lado "rude" e controlador da filha, o que poderia ter estado por trás de demissões recentes de duas das suas assistentes pessoais, Thomas defendeu Meghan: "Ela é muito bem educada e sempre o foi com toda a gente. Ela nunca foi rude. Ela foi educada nos bastidores de Hollywood e aprendeu a respeitar toda a gente. Não a consigo imaginar a ser assim. Ela sempre foi uma pessoa muito controladora e isso faz parte da natureza dela, mas nunca foi rude", completou.