Página de paródia a Jorge Jesus ajuda UNICEF a angariar 15 mil euros para Moçambique

Uma página de paródia a Jorge Jesus no Instagram, JJ BÓCE, tem apelado aos mais de 200 mil seguidores para doarem dinheiro para ajudar as vítimas do ciclone Idai, que afetou Moçambique, através de donativos para a Unicef via MB Way. Esta quinta-feira, a página anunciou que a agência das Nações Unidas já chegou aos 15 mil euros em donativos em apenas cinco dias.

A Unicef Portugal entrou no espírito e, utilizando a linguagem muito peculiar da página inspirada no antigo treinador de Benfica e Sporting, agradeceu a ajuda. "Sabíamos que o teu exército era forte mas não sabíamos que era assim... Nos últimos seis dias conseguimos mais de 15 mil euros para Moçambique só através disso do MB Way. Com este valor vamos, por exemplo, conseguir distribuir mais de 3,7 milhões de pastilhas para purificar água. Parece fácil, mas sabemos bem que não é. Obrigada por isso. Estamos juntos" é a versão traduzida da imagem enviada pela UNICEF para a JJ BÓCE que a página de paródia divulgou e que o DN confirmou ser verdadeira.

"É oficial, discípulos. Entre as mensagens que li, as que não consegui ler por ser humanamente impossível, e as pessoas que enviaram donativos sem me informarem, o movimento que criámos atingiu proporções do c... Várias pessoas e páginas juntaram-se ao movimento criado pelo Bóçe. E, afinal, não atingimos apenas os cinco mil euros que consegui contabilizar. Juntos, enviámos mais de 15 mil euros para Moçambique. QUINZE MIL EUROS. Dinheiro esse que não passou por ninguém, os dados eram e são os dados oficiais da UNICEF. E foi para lá que foi todo o dinheiro. Obrigado à UNICEF pela mensagem e por falarem tão bem português (deslizem para o lado). E obrigado a todos os que ajudaram a divulgar este movimento e se uniram para fazer a diferença. SOMOS O MAIOR EXÉRCITO DO INSTAGRAM", é a tradução da publicação da página.