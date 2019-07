Os seis anos do Príncipe George. Sem dentes e fã de futebol

São as imagens "ooooooooh" do dia - três novas fotografias de George, o primogénito dos duques de Cambridge e terceiro na linha de sucessão ao trono britânico, assinalando os seus seis anos de vida.

As imagens foram divulgadas no Instagram de Kensington Palace, agradecendo "as mensagens adoráveis" dedicadas ao príncipe.

"O Duque e a Duquesa de Cambridge têm o prazer de partilhar novas fotografias do Príncipe George para marcar o sexto aniversário de Sua Alteza Real", diz a legenda.

Com a camisola da seleção inglesa, George ri-se para a objetiva ou, no caso, para a mãe. Kate Middleton é a autora das imagens, divulgadas este domingo, à semelhança do que aconteceu no passado, nomeadamente com a primeira fotografia de George e Charlotte.

As imagens foram tiradas no jardim da casa da família, em Kensington Palace, acrescenta a legenda.

O detalhe que chama a atenção é a ausência de dois dentes - própria da idade. George perdeu já dois incisivos inferiores.

© Direitos Reservados/ Duquesa de Cambridge

Não é uma imagem frequente. Por exemplo, não existem registos fotográficos de Leonor das Astúrias, que um dia sucederá a Felipe VI no trono espanhol, e que entrou nesta fase tardiamente, já com mais de nove anos e depois da irmã, Sofia, um ano mais nova.

George Alexander Louis nasceu a 22 de julho de 2013 na ala Lindo do Hospital St. Mary, em Londres, o mesmo onde nasceu o pai, William, e o tio, Harry.

Horas depois, os pais apresentaram o primeiro filho nas escadas do hospital, perante um enorme cordão de fotógrafos de todo o mundo.

Este ano, o príncipe apareceu publicamente em duas ocasiões: na varanda do Palácio de Buckingham e no Chelsea Flower Garden, um jardim criado pela mãe, ao lado dos irmãos - Charlotte, de 4 anos, e Louis, 1.