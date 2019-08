"Obrigado por estares comigo nesta aventura". A mensagem de aniversário de Harry para Meghan

Harry e Meghan publicam nova foto do bebé Archie no Dia do Pai

O príncipe Harry deixou uma carinhosa mensagem de aniversário para a mulher, Meghan, nas redes sociais. A duquesa de Sussex completa este domingo, dia 4 de agosto, 38 anos de idade.

Na conta de Instagram dos duques de Sussex surgiu esta mensagem: "Desejamos à duquesa de Sussex um Feliz Aniversário. Parabéns para a minha mulher maravilhosa. Obrigado por estares comigo nesta aventura. Com amor, H".

A acompanhá-la, uma fotografia de Meghan, sorridente, vestida de azul, da autoria de Doug Peters, da PA.

Meghan e Harry, de 34 anos, conheceram-se através de amigos em comum e casaram-se no dia 19 de maio de 2018. O primeiro filho do casal, Archie, nasceu quase um ano depois a 6 de maio de 2019.

Esta semana, numa conversa sobre o compromisso com o meio ambiente com a primatologista Jane Goodall, o príncipe explicou porque é que só quer ter dois filhos.

Sobre a preservação do meio ambiente, Harry comentou que desde que foi pai vê essa questão de outra forma, com maior preocupação. "Eu vejo isso de maneira muito diferente agora, sem dúvida. Mas sempre quis tentar garantir isso [a preservação do meio ambiente], mesmo antes de ter um filho e de esperar ter filhos...", disse o duque de Sussex, ao que Goodall respondeu: "não muitos!". Perante a afirmação da primatologista, o príncipe exclamou: "No máximo dois!"

A conversa entre os dois continuou. "Sempre pensei que este lugar é emprestado. E certamente, tão inteligentes quanto todos nós somos, ou tão evoluídos como todos nós deveríamos ser, temos que ser capazes de deixar algo melhor para a próxima geração", referiu o príncipe, neto da atual Rainha de Inglaterra, Isabel II.