O vestido literal de Melania Trump na partida para Londres

Melania Trump saiu da Casa Branca com o marido, o presidente dos EUA, Donald Trump, no domingo com destino a Londres, onde ontem iniciaram uma visita oficial de três dias. O momento completamente banal acabou por ser notado pelos media, uma vez que a primeira-dama decidiu vestir-se literalmente para a ocasião.

Num Gucci de 3900 euros, Melania mostrou um padrão com os ex-líbris da capital britânica. A Tower Bridge, o Big Ben ou o Parlamento Britânico estavam entre os estampados laranja e verdes do vestido.

Melania não é a única figura de Estado a usar o guarda-roupa como forma de homenagear o país anfitrião. Também a Duquesa de Cambridge costuma fazer coincidir as cores da roupa com a bandeira do país que visita.

