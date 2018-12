O Rambo de la Cerdanya foi detido em Andorra

Ao fim de 16 dias de fuga, Martí Cots Saleta foi detido este domingo em Andorra. Perigoso delinquente conhecido em Espanha como o Rambo de la Cerdanya, o homem fugira de um hospital psiquiátrico de Lleida no dia 7 e na sexta-feira fora identificado o autor de um assalto ao hotel Alp Masella, nos Pirenéus. Martí Cots entrou no complexo turístico armado com uma pistola e ameaçou os funcionários, tendo levado com ele 15 mil euros.

Desde a fuga de Martí Cots do hospital de Lleida que os Mossos, a políca catalã, emitiram um alerta para a possibilidade de o delinquente atacar de novo.

A polícia suspeitava que o Rambo de la Cerdanya se deslocava num todo-o-terreno azul e estaria na posse de duas pistolas, uma delas de calibre 22.

Em três décadas de delinquência, Marti Cots, hoje com 48 anos, destacou-se, segundo o El Mundo, como especialista em roubo de automóveis e em armas, assaltos e fugas. O suspeito chegou a trocar tiros com a polícia e a viver no bosque durante algum tempo, tendo fugido pela primeira vez da prisão em 1999, permanecendo escondido durante dois anos. Tempo durante o qual viveu de pequenos assaltos.

No momento da primeira detenção, Cots gritou para os agentes: "Avisem o presidente dos EUA para que me indulte. Eu sou o Rambo". Uma frase que lhe valeu a alcunha Rambo de la Cerdanya.