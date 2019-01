O que está a ser feito para resgatar Julen (com infografia)

Cabelo de Julen encontrado no poço. "Restos biológicos" analisados pela Guarda Civil

O resgate da criança de dois anos que, há mais de 78 horas, está no fundo de um poço com 110 metros de profundidade junto à necrópole da Tumba Del Moro, local turístico em Málaga, em Espanha, continua a envolver várias equipas de socorro, mas até ao momento ainda não há sinal do pequeno Julen.

As autoridades mantêm a esperança em resgatar a criança com vida, tendo já utilizado nos trabalhos de salvamento uma câmara para tentar localizar a criança e escavaram um túnel lateral ao poço para chegar ao local onde se encontra Julen. Várias empresas já forneceram material para ajudar nas operações, que se iniciaram às 14.00 horas de domingo.