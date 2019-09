O primeiro dia na escola de uma envergonhada Charlotte

George, Charlotte e Louis brincam no jardim desenhado pela mãe

De tranças e ar envergonhado, mas sorridente, a princesa Charlotte começou esta quinta-feira o seu percurso académico na Thomas' School, em Battersea.

A segunda filha dos Duques de Cambridge, de 4 anos, teve a companhia dos pais e do irmão mais velho, George, que já frequenta este estabelecimento de ensino há dois anos, no primeiro dia. Charlotte esteve sempre de mão dada com a mãe e, inicialmente, quis esconder-se das objetivas.

O pai, segundo na linha de sucessão ao trono da Inglaterra, contou aos jornalistas que Charlotte estava "muito entusiasmada" para começar a escola.

À porta, Charlotte foi recebido por uma professora da instituição.