O outro Dia D: o esmagar dos nazis pelos soviéticos a Leste

José Estaline tinha-se comprometido um ano antes na cimeira de Teerão com Franklin Roosevelt e Winston Churchill e cumpriu: três semanas depois do desembarque na Normandia, o Exército Vermelho lançava todo o seu poder contra os nazis avançando na Bielorrússia, um segundo Dia D, com 1,2 milhões de soldados. Batizada de Operação Bagration, em homenagem a um general czarista que combateu Napoleão, a ofensiva iniciada da noite de 22 para 23 de junho na frente leste revelou-se tão ou mais importante do que a de dia 6, a Operação Overlord, tão celebrada por Hollywood, com filmes como O Dia Mais Longo ou O Resgate do Soldado Ryan. Terão morrido 4400 soldados aliados nas primeiras 24 horas de ocupação das praias francesas, mais de metade deles americanos.

Passam agora 75 anos sobre a Bagration, e de novo se constata que é quase desconhecida no Ocidente, apesar de ter resultado na destruição de 28 das 38 divisões alemãs envolvidas. O Exército Vermelho envolveu no ataque mais de um milhão de homens, além de números impressionantes de tanques, peças de artilharia e aviões. Em 2014, quando se celebraram os 70 anos do desembarque na Normandia, onde esteve o presidente russo Vladimir Putin, já jornais como o britânico Guardian tinham alertado para a importância do outro Dia D, dizendo que era una data esquecida no Ocidente, apesar de ter obrigado a Wehrmacht a recuar 700 quilómetros, ficando Minsk, libertada, para trás, Varsóvia ao alcance e Berlim na mira. As baixas alemãs ultrapassaram o meio milhão, incluindo 100 a 150 mil prisioneiros de guerra. Há historiadores que falam de 800 mil baixas entre os combatentes da União Soviética.

A grande ofensiva a Leste sobre os nazis

"A operação militar ofensiva Bagration, uma das mais épicas não só na Grande Guerra Patriótica de 1941-1945, mas talvez em toda a história da humanidade, resultou na derrota definitiva do maior agrupamento das forças hitleristas "Centro" e na libertação dos territórios da Bielorrússia, Lituânia, e Leste da Polónia dos invasores nazis", afirma o embaixador russo em Portugal. E, acrescenta Mikhail L. Kamynin, "desenvolvendo o êxito da defesa de Moscovo (setembro de 1941 - abril de 1942) e de Estalingrado (julho de 1942 - fevereiro de 1943), esta evidenciou já o início irreversível do fim do Terceiro Reich, cujas perdas na batalha de inimaginável envergadura se tornaram determinantes".

Ainda nas palavras do diplomata russo, "Acredito, porém, que o fator principal do sucesso foi muito mais o patriotismo dos soldados do Exercito Vermelho do que a sua força militar bruta. Levada a cabo pela URSS de 23 de junho a 29 de agosto de 1944, a operação tem uma referência muito emblemática ao nome do grande chefe militar da Rússia Piotr Bagration (1765-1812). Após o infeliz e grave ferimento na batalha de Borodino, nos arredores de Moscovo, no decorrer da Guerra Patriótica de 1812 contra as tropas napoleónicas, ele dera a sua vida por uma causa justa - defender a Pátria dos agressores externos. Foi o mesmo nobre sentimento patriótico, fonte da força invencível, que uniu o povo soviético multinacional na guerra contra a peste castanha, este inimigo abominável de todos os seres humanos".

Piot Bagration, general que combateu a invasão napoleónica

Na Rússia filmes recentes sobre a guerra como T-34, sobre a tripulação de um tanque, têm sido grandes sucessos de bilheteira, servindo também para reforçar o orgulho patriótico. Calcula-se que 20 a 27 milhões de soviéticos morreram durante a Segunda Guerra Mundial, o número mais elevado entre todos os países beligerantes. E quatro em cada cinco russos tiveram um familiar diretamente envolvido no conflito, como Putin, cujo pai foi combatente.

Cartaz de promoção do filme T-34

A conjugação das operações Overlord e Bagration foi decisiva para a derrota nazi, que só aconteceu em maio de 1945. O complô fracassado contra Hitler por parte de oficiais alemães aconteceu logo depois. O Führer tomou uma série de decisões militares erradas, recusando ouvir os generais.

Estaline, ao contrário de Adolfo Hitler, entregara o comando das operações aos generais. Como disse em entrevista ao DN o historiador britânico David Andrews, "Estaline é fascinante. Ele começou a gerir a guerra como se espera de um ditador totalitário paranóico. A controlar a sua arena política. Mas à medida que a guerra avançava e que ele sofria uma depressão mental na altura da Operação Barbarossa, quando se percebeu que não ia ser derrubado pela Stavka, pelo resto do Politburo, e que os chefes militares foram à sua datcha pedir-lhe para assumir o comando, ele passou a gerir a guerra de uma forma muito menos hitleriana ou mussoliniana. Passou a ouvir os seus marechais. E ouvia também pessoas no politburo. Ele começou a guerra como se esperaria de um ditador totalitário mas evoluiu, sendo capaz de interagir com as outras pessoas e de ouvir conselhos."

A Operação Bagration iniciou-se três anos exatos depois da invasão da União Soviética pelos nazis, a Operação Barbarossa. Até então, Hitler e Estaline tinham respeitarado o Pacto de Não-Agressão, e com a França ocupada e os Estados Unidos ainda neutrais houve um momento em que só o Reino Unido resistia à Alemanha, tempos de inspirada liderança de Churchill.

Rússia celebra a 9 de maio vitória soviética sobre nazis © Reuters

Permanece entre os historiadores e a opinião pública a eterna questão de quem mais fez pela derrota de Hitler. Nisto, os dois Dias D de Junho de 1944 terão sido decisivos, pois impediram os nazis de pôr todos os recursos numa só frente. Também se especula se a Guerra Fria não estava já presente nos cálculos militares de um lado e do outro, explicando as decisões com base na futura rivalidade entre americanos e soviéticos. O Exército Vermelho, por exemplo, não veio em socorro da insurreição de Varsóvia, o que pode ser explicável por estar desgastado demasiado para entrar na capital polaca, mas Estaline podia ter ordenado mais assistência e facilitado o apoio britânico e americano se não pensasse já em esfera de influência futura. O próprio Guardian, no tal artigo de 2014, fala de como a Guerra Fria terá começado em junho de 1944, só terminando em 1991, quando a União Soviética se fragmentou e a Rússia ressurgiu como sua grande herdeira.