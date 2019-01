NY Times elege os Açores como um dos destinos para conhecer em 2019

"No fresco oceano Atlântico, à distância de um voo de quatro horas a partir dos Estados Unidos, as ilhas vulcânicas subtropicais dos Açores, com lugares classificados como Património da Humanidades da UNESCO e biosferas, esperam por ser descobertas". É assim que começa a descrição do New York Times ao destino que ocupa a nona posição entre a lista dos 52 lugares para visitar em 2019 e que refere ainda restaurantes como a Casa do Abel, Otaka e a Tasquinha Veira.

No ano passado aquele jornal enviou pela primeira vez um viajante para um périplo pelos 52 lugares para visitar em 2018. O sucessor de Jada Yuan é o jornalista Sebastian Modak, vencedor de um concurso que recebeu candidaturas de todo o mundo. Este ano, a viagem começa em Porto Rico.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Veja a lista completa:

1º - Porto Rico

2º - Hampi (Índia)

3º - Santa Barbara (Califórnia, EUA)

4º - Panamá

5º - Munique (Alemanha)

6º - Eilat (Israel)

7º - Ilhas Setouchi (Japão)

8º - Aalborg (Dinamarca)

9º - Açores (Portugal)

10º - Cavernas de Gelo de Ontário (Canadá)

11º - Zadar (Croácia)

12º - Williamsburg (Virgínia. Estados Unidos)

13º - Las Vegas (Estados Unidos)

14º - El Salvador (Brasil)

15º - Danag (Vietname)

16º - Costalegre (México)

17º - Paparoa Track (Nova Zelândia)

18º - Puglia (Itália)

19º - Tatra Mountains (Eslováquia)

20º - Calgary (Canadá)

21º - Ihas Olkhon (Rússia)

22º - Huntsville (Alabama)

23º - Ilhas Malvinas

24º - Aberdeen (Escócia)

25º - Golfo Paradiso (Itália)

26º - Dessau (Alemanha)

27º - Tunis (Tunísia)

28º - Gambia

29º - Northern Rivers (Austrália)

30º - Ilhas Frisian (Holanda/ Alemanha/ Dinamarca)

31º - Nova Iorque (EUA)

32º - Chongli (China)

33º - Orcas Island (Washington, EUA)

34º - Uzbequistão

35º - Vestlandet (Noruega)

36º - Lyon (França)

37º - Doha (Qatar)

38º - Batumi (Geórgia)

39º - Marselha (França)

40º - Wyoming (EUA)

41º - Los Angeles (EUA)

42º - Dakar (Senegal)

43º - Perth (Austrália)

44º - Hong Kong

45º - Irão

46º - Houston (Texas, EUA)

47º - Columbus (Ohio, EUA)

48º - Plovdiv (Bulgária)

49º - Vevey (Suíça)

50º - Cádiz (Espanha)

51º - Vale do Elqui (Chile)

52º - Ilhas do Taiti