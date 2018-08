Núcleo do Partido dos Trabalhores concentrou-se em Lisboa em apoio a Lula da Silva

Isaura Almeida com Lusa

Cerca de 80 pessoas marcaram presença esta quarta-feira, na Praça Luís de Camões em Lisboa, para apoiar a candidatura de Lula da Silva às presidenciais brasileiras. Uma iniciativa do núcleo de Lisboa do Partido dos Trabalhadores (PT), que ficou ainda marcada por alguns protestos de opositores de Lula, que passavam pelo local e que obrigaram a uma intervenção da polícia.

O antigo presidente do Brasil está preso, condenado a 12 anos de cadeia pela Justiça brasileira, num processo em que é acusado de ter recebido um apartamento de luxo na cidade litoral do Guarujá como suborno da construtora OAS, em troca de favorecer contratos desta empresa com a petrolífera estatal Petrobras.

Evonês Santos, representante do Núcleo do PT em Portugal, acredita que a prisão de Luiz Inácio Lula da Silva "é um golpe para impedir que o PT volte a governar e deixar o Brasil nas mãos de potências económicas".

"Acredito firmemente na inocência de Lula. Até ao momento não há provas, o próprio Lula pede por provas. Não há fundamentos para o condenarem", afirmou à Lusa a representante do núcleo do PT.

Lula da Silva, de 72 anos, é o favorito em todas as sondagens de intenção de voto para as presidenciais do Brasil, que se realizam em outubro, arrecadando cerca de um terço das intenções de voto, o dobro de qualquer outro candidato dos, para já, 13 candidatos!