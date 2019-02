Novo vídeo mostra o momento do colapso da barragem do Brumadinho

No dia em que, no terreno, os bombeiros que trabalham nas buscas e os familiares das vítimas promoveram uma chuva de pétalas em homenagem aos mortos e desaparecidos da tragédia do Brumadinho, surgiram novos vídeos com o momento da derrocada e com o mar de lama que deixou submersa aquela localidade do estado de Minas Gerais, no Brasil.

Os vídeos mostram a parte inferior do reservatório a ceder, libertando uma avalanche devastadora. Em poucos minutos, toda a área de mineração a seguir à barragem ficou completamente engolida por um mar de lama que se arrastou por quilómetros, destruindo prédios da empresa que fazia os trabalhos (Vale), máquinas, vagões de comboio, pontes, casas e carros que tentaram fugir, em vão.

De acordo com os últimos númeroso oficiais, há 110 mortos confirmados na tragédia da barragem do Brumadinho e 239 desaparecidos. O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) revela que o colapso destruiu cerca de 269,84 hectares de mata, o equivalente a cerca de 378 campos de futebol. E a Organização Internacional do Trabalho já classificou a tragédia como o pior desastre mundial numa barragem nos últimos dez anos.

As operações de busca cumprem esta sexta-feira uma semana e, para o assinalar, foi realizada uma homenagem com o lançamento de uma chuva de pétalas sobre o terreno. Antes, foi realizada uma cerimónia religiosa e os militares também hastearam a bandeira do Brasil.