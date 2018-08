O momento do colapso da ponte Morandi, na passada terça-feira, em Génova, foi filmado a partir das câmaras de segurança da Guardia di Finanza (polícia económica italiana). As imagens mostram vários carros a passar debaixo do viaduto, a zona onde parte da estrutura caiu. Foram alguns segundos em que a estrada ficou sem tráfego e foi por isso que o acidente não atingiu nenhuma viatura em circulação na parte inferior da ponte.

O número de vítimas mortais aumentou para 43 este domingo, depois de Marian Rosca, um motorista de 36 anos que era um dos feridos graves, não ter sobrevivido.

Veja o vídeo:

Nos últimos dias, as equipas de bombeiros já tinham encontrado entre os blocos de cimento quem se acredita seja o último desaparecido, um italiano de Génova, depois de, no dia anterior, ter sido detetado um veículo com mais três pessoas, um casal com uma filha de nove anos.

Entretanto, o governo italiano decidiu revogar a concessão da gestão das estradas de Itália à Autostrade per L´Italia, já que era a sociedade responsável pela manutenção do viaduto.

A queda do viaduto provocou mais de 600 desalojados, tendo sido destruídos 11 edifícios.

A queda do viaduto aconteceu na passada terça-feira cerca das 12:00 (11:00 em Portugal continental). Uma parte com cerca de 100 metros da ponte Morandi caiu de uma altura de 90 metros, destruindo habitações e soterrando veículos.