Noiva do Estado Islâmico que quer voltar ao Reino Unido já deu à luz

Cérebro do Brexit diz que acordo de May "é pior do que ficar na UE"

Daniel Hannan, eurodeputado britânico do Partido Conservador, a quem o The Guardian chamou "o cérebro do Brexit", insinua que Michel Barnier e os negociadores das restantes instituições da UE tudo têm feito para que os termos do acordo de saída do Reino Unido sejam tão maus que, no final, a única escolha que terão é um não Brexit.