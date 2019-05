No Irão, adolescentes dançam e cantam "Gentleman" em desafio ao regime

No Irão, vários adolescentes estão a filmar-se a dançar ao som da canção pop "Gentleman" e a partilhar os vídeos nas redes sociais. Fazem-no em respostas às autoridades, que lembraram a proibição de dançar e cantar no país, segundo o jornal espanhol El Mundo.

Na maioria dos vídeos, os jovens aparecem a dançar em grupo de uniforme escolar vestido e com os rostos cobertos para impedir a identificação. Quando os partilham nas redes sociais, fazem-no a acompanhar da descrição: "não à oposição das raparigas da década de 80". Reclamam a falta de liberdade e de acesso ao entretenimento que é especialmente dura para com as raparigas.

Desde a Revolução Islâmica de 1979 que é proibido dançar em público no Irão. A juntar a isto, as autoridades criticam ainda a mensagem da canção interpretada pelo iraniano que vive nos Estados Unidos Sasan Heidarí Yafte, conhecido como Sasy Manka. "É hora de me dares um beijo nos lábios, correres e mexeres o quadril sexy. Olha que corpo. Agita o corpo", lê-se na letra.

O vice-presidente iraniano, Ali Motahari, já exigiu explicações do ministro da Educação, Mohamad Baathaí, e pediu que os diretores das escolas onde os vídeos estão a ser feitos sejam despedidos.

Em resposta a estas declarações, o ministro que tutela a Educação afirmou que não é possível reconhecer os locais onde estão a ser feitas as gravações, mas que o departamento da polícia responsável pela segurança na Internet está a investigar o caso. "Estou convencido de que há um objetivo político por trás disto. O inimigo quer infligir danos e manchar a base da sociedade - que é a Educação", disse.

Também a igreja já expressou a sua preocupação e pede que sejam encontrados os responsáveis pelo movimento. No entanto, o número de partilhas do primeiro vídeo só se multiplicou com a polémica bem como as réplicas do mesmo.