Naufrágio na Hungria provoca sete mortos. Outras sete foram resgatadas com vida

Um barco turístico afundou-se esta quarta-feira em Budapeste, junto ao Parlamento húngaro. Na sequência deste acidente no rio Danúbio, pelo menos sete pessoas morreram e haverá ainda pessoas desaparecidas, segundo informaram as autoridades policiais à televisão estatal húngara. Ao todo iam no barco 34 pessoas (32 passageiros e dois elementos da tripulação). Foram retiradas das águas 14 pessoas, sete delas mortas.

Segundo a Associated Press, que cita a televisão pública húngara, a maioria dos passageiros eram turistas asiáticos, sobretudo sul-coreanos. O barco turístico terá colidido com outra embarcação e afundou-se.

No local estão mergulhadores que tentam resgatar passageiros que caíram ao rio. Oito pessoas terão sido retiradas da água com sucesso, embora muitas estejam inconscientes, segundo escreveu no Twitter o correspondente do jornal inglês The Guardian. A forte chuva que cai na cidade neste momento está a dificultar as operações de resgate.

O barco afundado foi identificado como "Hableany" (Sereia) e é descrito pela companhia de visitas guiadas como "um dos mais pequenos da frota". Tem dois conveses e capacidade máxima para 60 pessoas ou 45, se for para passeios turísticos.

