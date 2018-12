NATO vai reavaliar missão no Kosovo após criação de exército próprio

Militares do recém criado exército do Kosovo

Rússia exige dissolução do exército do Kosovo aprovado esta sexta-feira

Sérvia vai tentar reunião do Conselho de Segurança sobre exército do Kosovo

"Lamento que esta decisão tenha sido tomada apesar das preocupações manifestadas pela NATO", disse Stoltenberg, em comunicado.

O responsável da Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO, na sigla inglesa) acrescentou que o mandato da Aliança no Kosovo vai ser alterado e o nível de compromisso com as forças de segurança kosovares reavaliado.

O Parlamento do Kosovo aprovou hoje por unanimidade dos 107 deputados presentes a criação de um exército, uma decisão criticada pela maioria dos países europeus e que está a aumentar a tensão com a minoria sérvia e Belgrado.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

O presidente kosovar Hashim Thaci junto a militares do recém criado exército do Kosovo © REUTERS/Laura Hasani

"O Parlamento do Kosovo adotou a lei sobre a força de segurança do Kosovo! Felicitações!", disse o Presidente do Parlamento perante os deputados presentes, uma vez que os eleitos da minoria sérvia boicotaram a sessão.

A integridade e a segurança do Kosovo são asseguradas desde 1999 por uma força internacional liderada pela NATO.