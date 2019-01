Nancy Pelosi recusa Estado da União no Congresso se 'shutdown' não acabar

A presidente da Câmara dos Representantes, a democrata Nancy Pelosi, recusou esta quarta-feira a possibilidade de ser aprovada uma resolução que permitisse a ida de Donald Trump ao Congresso para o tradicional discurso do Estado da União mesmo enquanto o governo está parcialmente paralisado, ou seja, em 'shutdown'.

A declaração surge após o Presidente Trump ter anunciado que mantinha todos os planos para fazer o discurso no Capitólio, na próxima semana, apesar das preocupações de segurança levantadas por Pelosi relativamente ao facto de, por causa do 'shutdown', muitos funcionários não estarem a trabalhar.

"Seria muito triste para o nosso país se o Estado da União não fosse dito à hora certa, na data prevista, e mais importante, no local designado!", escreveu o presidente norte-americano, Donald Trump, numa carta à líder da Câmara dos Representantes, Nancy Pelosi, reiterando que mantém o plano de discursar na próxima semana, a 29 de janeiro, no Congresso.

Na missiva, citada pelo The Washington Post, Trump rejeitou as razões apresentadas por Pelosi para pedir o adiamento do discurso. A democrata alegou que, por causa do shutdown, que mantém há mais de um mês o governo federal parcialmente encerrado, estaria em causa a segurança de todos.

"Os Serviços Secretos e o Departamento de Segurança Interna, que teriam jurisdição sobre se o Capitólio é ou não seguro para a visita do presidente, abordaram essas preocupações", disse a porta-voz da Casa Branca, Sarah Sanders. "Penso que são as pessoas mais qualificadas, não apenas para abordar o tema, mas para tomar essa decisão", acrescentou aos jornalistas.