Nadador olímpico salva turista de se afogar

O nadador olímpico italiano Filippo Magnini salvou um turista de se afogar numa praia da Sardenha, Itália, este domingo. Segundo a BBC, o nadador manteve o turista à tona até chegar uma equipa de resgate.

"O banhista estava em apuros, bastante assustado. Estava realmente preso e a engolir água do mar", relatou o medalhado olímpico depois do salvamento na praia de Cala Sinzias, a leste de Cagliari, ao jornal italiano Corriere dello Sport. "Quando lá cheguei, ele nem conseguia falar e não foi fácil levá-lo dali".

O turista afastou-se para recuperar um cisne insuflável quando perdeu o pé e não conseguiu nadar de volta, segundo testemunhas, entre elas o editor do jornal local La Provincia, Marco Bencivenga. O pedido de ajuda foi ouvido por amigos de Filippo Magnini, que se antecipou aos nadadores salva-vidas.

"Eu fiz apenas o que tinha de fazer", disse Magnini, 37 anos, que se encontrava de férias na ilha.

Filippo Magnini venceu o bronze no Jogos Olímpicos de 2004, em Atenas, na prova livre de 200 metros. No ano seguinte, sagrou-se campeão mundial nos 100 metros livres em Montreal, Canadá, título que renovou em 2007, em Melbourne, Austrália. No ano passado, foi suspenso por quatro anos acusado de ter usado doping.