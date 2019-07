Na sua parada, Trump vai ter tanques e talvez até o Air Force One faça um voo rasante

Em julho de 2017, Donald Trump foi o convidado de honra do presidente Emmanuel Macron para assistir aos 14 de Julho em Paris. E a verdade é que depois de assistir ao desfile militar na capital francesa por ocasião do Dia Nacional de França, o presidente americano não escondeu a admiração: "Foi uma das melhores paradas militares que já vi", exclamou na altura.

Meses mais tarde surgia a notícia: Trump queria replicar na América a parada a que assistiu em França - mas em maior e melhor - no 4 de Julho, o dia da Independência. "Temos de tentar fazer melhor".

Ora se em 2018, o Departamento da Defesa travou os planos do presidente, alegando que os custos de meter tanques a desfilar pelo Mall em Washington seriam demasiado elevados, este ano Trump parece ter levado a sua avante. o que vai ser a maior celebração. "As pessoas vêm de longe hoje e amanhã para o que vai ser a maior celebração na história do nosso país, Saudação à América, um evento quer dura o dia todo no Lincoln Memorial, e que vai culminar com um voo em larga escala da maior e mais moderna força aérea do Mundo. Talvez até o Air Force One até faça um voo baixo sobre a multidão. Vai começar às 6:00 PM, mas cheguem mais cedo. Depois às 9:00 PM, um grande (para ser modesto) fogo-de-artifício. Vou falar em nome do nosso grande País", escreveu o presidente no Twitter.

Os planos de Trump para celebrar o 4 de Julho de 2019, em que se assinalam os 243 anos de independência dos EUA, têm sido alvo de críticas. O presidente prometeu encerrar as celebrações com um discurso sobre patriotismo e um desfile militar capaz de mostrar o poderia militar da América. Ora os críticos não lhe perdoam por estar a politicar um feriado nacional e por estar a desperdiçar o dinheiro dos contribuintes.

Tanques já estão prontos para o desfile em Washington © EPA/ERIK S. LESSER

Trump defende-se afirmando que este é um desfile de orgulho nacional, que irá terminar com um enorme fogo-de-artifício sobre o memorial a Lincoln, num dos extremos do Mall, a alameda que atravessa a capital federal americana. Durante a parada, vai haver tanques a desfilar pela alameda, mas também estão previstos protestos contra o presidente dos EUA, com o balão insuflável à sua imagem, o chamado Baby Trump, a ter sido autorizado a voar nos céus de Washington.

Para os democratas, o presidente está a aproveitar o Dia da Independência para realizar um comício - afinal as presidenciais são só em novembro de 2020, mas a campanha já está lançada.