Músico R. Kelly declara-se inocente das acusações de agressão sexual

O advogado do músico norte-americano R. Kelly interpôs em tribunal esta segunda-feira, dia 25 de fevereiro, uma declaração de inocência do seu cliente, acusado de vários crimes de abusos sexuais, .

Robert Kelly, que passou o fim de semana na prisão depois de se ter entregado às autoridades na passada sexta-feira, compareceu neste dia num tribunal de Chicago, envergando o fato de presidiário cor de laranja, na companhia do seu advogado de defesa, Steve Greenberg.

R. Kelly é o nome artístico de Robert Kelly, músico de 52 anos foi formalmente acusado de dez crimes de abusos sexuais agravados, envolvendo quatro mulheres, incluindo três que eram menores à data em que a acusação alega que os abusos terão ocorrido: pelo menos desde 1998. Cada acusação de abuso sexual agravado tem uma pena de 10 anos de prisão.

No sábado passado, o advogado de Kelly disse a repórteres que o seu cliente estava devastado pelas acusações. "Não vimos nenhuma prova, nenhuma razão para acreditar que estas alegações são confiáveis. Ele é uma estrela de rock. Não precisa de fazer sexo não consensual."

R. Kelly, que foi absolvido em 2008 num caso em que era também acusado de pornografia infantil, tem negado as acusações e o seu advogado afirma-se confiante de que o cantor será considerado inocente, adiantando que está a ser negociado o pagamento de uma fiança no valor de 100 mil dólares.

Robert Kelly, tem negado sempre as acusações de abusos sexuais, mas o caso voltou a ser noticiado em janeiro depois de as autoridades terem investigado novas suspeitas de crime, na sequência de uma série documental exibida no canal televisivo Lifetime, onde várias mulheres o acusam de abuso sexual.

A procuradora Kim Foxx, do condado de Cook (Chicago), chegou a pedir publicamente que as alegadas vítimas denunciassem formalmente o músico para facilitar as investigações.

A próxima audiência está marcada para dia 22 de março.

Músico premiado com três Grammy, R. Kelly começou a carreira na década de 1990 com o álbum a solo "12 Play" e escreveu temas para artistas como Lady Gaga, Celine Dion e Michael Jackson. "I believe I can fly" é um dos temas de sucesso do músico.