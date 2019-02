Músicas de Ariana Grande e de Elton John consideradas "pornográficas" na Indonésia

Músicas como Shape of You de Ed Sheeran, Love Me Harder de Ariana Grande e Your Song, de Elton John só poderão ser ouvidas na rádio e na televisão indonésias entre as 22h00 e as 03h00, em Java Ocidental, a região com mais população da Indonésia.

85 músicas, das quais 17 são canções pop ocidentais, foram "banidas" das emissões da região por as suas letras serem consideradas "pornográficas" e "obscenas", de acordo com Rahmat Arifin, vice-diretor da West Java's Indonesian Broadcasting Comission, citado pelo The Guardian.

A comissão da transmissão de West Java afirma que a lista é mais uma diretriz do que um regulamento, apesar de poder haver sanções associadas a um comportamento contraditório por parte das emissoras de rádio e televisão. Dedeh Fardiah, chefe da comissão disse em comunicado, que esta medida deve-se às letras das músicas "banidas" poderem ser vistas como uma "objetificação sexual da mulher".

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

No mês passado, o parlamento da Indonésia lançou um projeto para regular os conteúdos musicais emitidos pelas rádios e canais de televisão, que gerou polémica entre os músicos e diversos protestos, incluindo uma petição online com mais de 300.000 mil assinaturas contra o projeto.

Vários músicos partilharam a sua opinião negativa nas suas sociais. Um membro da banda punk-rock Superman is dead escreveu no seu Instagram que este projeto é uma "violação à liberdade de expressão" afirmando que iria destruir a indústria musical.

Esta nova medida vai de encontro à ideia do parlamento que declara querer impedir "influências negativas de culturas estrangeiras", de acordo com o artigo 5.º do projeto. Neneng Athiatul Faiziyah, também membro da comissão, justifica a atitude por parte do governo devido às "queixas por parte da população em relação ao conteúdo musical", de acordo com a Reuters.

A Indonésia é o país que tem a maior comunidade muçulmana do mundo e tem vindo a ter cada vez mais restrições ao conteúdo ou comportamento considerado pornográfico, muitas vezes devido a leis locais baseadas na Sharia.

As 17 músicas pop ocidentais "banidas" da Indonésia:

Dusk Till Dawn

Sangria Wine

Mr. Brightside

Let Me

Love Me Harder

Plot Twist

Shape of You

Overdose

Makes Me Wonder

That's What I Like

Fuck it, Don't Want You Back

Bad Things

Versace On The Floor

Midsummer Madness

Wild Thoughts

Till it Hurts

Your Song