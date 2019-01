Mulher passa fim de semana presa no elevador de casa de luxo

E ao terceiro dia, Marites Fortaliza, de 53 anos, foi, finalmente, resgatada pelos bombeiros do elevador onde estava presa desde sexta-feira. Foi para o hospital desidratada, mas estável, informaram as autoridades. Foi necessário forçar a entrada do elevador privado de uma casa em Manhattan, Nova Iorque, na segunda-feira de manhã para libertar a empregada da família do multimilionário Warren Stephens, presidente de um banco de investimentos, com sede no Arkansas.

Fortaliza ficou presa entre o segundo e terceiro andar da casa, no Upper East Side, perto do Central Park, na sexta-feira, numa altura em que ninguém estava em casa. De acordo com as autoridades, os proprietários da casa passaram o fim de semana fora e só foram contactados na segunda-feira por alguém que tentava entregar uma encomenda.

Foi então que um dos elementos da família se deslocou ao edifício de cinco andares e percebeu que Marites Fortaliza estava presa no elevador privado. A polícia e os bombeiros foram chamados ao local e tiveram de forçar a entrada do elevador para libertar a mulher.

Proprietários "aliviados e agradecidos"

Ao The New York Times, Hugo Martinez, de 50 anos, que trabalha próximo do local, disse que Fortaliza parecia estar consciente e calma quando os bombeiros a resgataram. Segundo o jornal, o elevador tinha sido inspecionado em julho e não há registo de irregularidades.

Marites Fortalize "é um membro valioso da família há 18 anos", disseram, em comunicado, Warren e Harriet Stephens, que se mostraram "aliviados e agradecidos" pelo facto da empregada estar a recuperar bem no hospital, onde chegou desidratada.

De acordo com o The New York Times, a família foi notificada com uma infração enquanto decorre uma investigação para determinar as causas deste incidente.