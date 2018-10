Governo saudita admite: morte de Khashoggi "foi um erro"

A morte do jornalista saudita Jamal Khashoggi foi uma "operação desonesta" que o príncipe herdeiro desconhecia, disse o ministro das Relações Exteriores saudita.

Em entrevista à Fox News, Adel al-Jubeir, negou que o príncipe herdeiro Mohammed bin Salman tivesse conhecimento prévio de uma operação que resultou na morte do jornalista no consulado saudita em Istambul., no passado dia 2 de outubro.

"Esta foi uma operação em que os indivíduos acabaram por se exceder na autoridade e responsabilidade que tinham. Cometeram um erro quando mataram Jamal Khashoggi", disse o ministro.

A declaração surge no meio de vários pedidos internacionais para que seja realizada uma investigação "transparente" à morte de Khashoggi.

A procuradoria da Arábia Saudita reconheceu esta sexta-feira que o jornalista saudita residente nos EUA Jamal Khashoggi morreu no consulado do país em Istambul (Turquia) na sequência de uma luta.

A informação foi avançada pela televisão estatal saudita, segundo a qual 18 cidadãos da Arábia Saudita foram detidos como suspeitos, numa investigação que está ainda em curso.

Os investigadores, segundo a mesma fonte, ilibaram o diretor adjunto dos serviços de informações, Ahmad al-Assiri, bem como Saud al-Qahtani, o conselheiro do príncipe Mohammed Bin Salman, noticia ainda a BBC.

Estes dois homens chegaram a ser dados como envolvidos no caso pelos media internacionais, que citavam fontes turcas.

Ao ilibá-los, a investigação afasta o caso do príncipe Mohammed Bin Salman, conhecido como MBS, o escolhido para subir ao trono do país.

Esta é, de qualquer forma, a primeira vez que a Arábia Saudita admite a morte de Jamal Khashoggi, colunista do jornal americano Washington Post e ativista pelos direitos humanos no seu país natal.

A última vez que foi visto estava a entrar no consulado saudita em Istambul onde fora buscar documentos necessários para se casar.