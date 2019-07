Morreu sul-africano que aspirava a ser o primeiro africano negro a viajar no espaço

SpaceX lança 60 satélites para avançar com rede de internet no espaço

Jo Mandla Maseko, um sul-africano que tinha a oportunidade de vir a ser o primeiro africano negro a viajar no espaço, morreu este fim de semana num acidente de motociclo, noticia esta segunda-feira a imprensa local.

De acordo com um comunicado da família, Maseko, conhecido como "afronauta", foi vítima de um acidente de moto em Pretória.

Maseko tornou-se fonte de inspiração para muitos sul-africanos quando venceu uma competição internacional para obter um lugar na Academia Axe Apollo Space, na Florida, em 2015.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Ainda que o voo não tivesse acontecido, Maseko não tinha desistido do sonho. Trabalhava como disc-jockey em part-time e mantinha-se como oficial candidato na força aérea sul-africana, segundo a Eye Witness News, uma publicação sul-africana, citada pela AP.

Mandla Maseko, o "afronauta"

Em 2014, Maseko era um estudante de engenharia civil, mas foi obrigado a deixar os estudos por falta de dinheiro. No mesmo ano, deparou-se com um anúncio para ir ao espaço. "Estava no lugar certo, à hora certa e no estado de espírito certo", "quero poder flutuar e ver por uma janela esta grande bola azul e branca a que chamamos terra", disse Maseko à agência Associated Press, em 2014.

Maseko, proveniente de uma família sul-africana humilde, afirmou ainda: "Não estou a tentar fazer disto questão racial, mas nós crescemos a sonhar até determinado nível. Sonhamos ser polícias ou advogados, mas sabemos que nunca chegaremos a pilotos ou astronautas. Depois fui à base espacial e acreditei que poderia realmente ser astronauta."