Morreu Rubalcaba, histórico dos socialistas espanhóis

Na quarta-feira, Alfredo Pérez Rubalcaba ainda deu aulas na Universidade Complutense de Madrid, onde se refugiou depois de abandonar a primeira linha da política espanhola. Nesse mesmo dia, ao final da tarde, dava entrada no hospital - pouco mais de 24 horas depois, esta tarde, foi comunicada a sua morte.

O antigo secretário-geral do PSOE, morreu esta sexta-feira no hospital de Majadahonda, nos arredores de Madrid. O histórico socialista, de 67 anos, não resistiu a um Acidente Vascular Cerebral (AVC).

O presidente do Governo espanhol, Pedro Sánchez, que participava no conselho europeu informal de Sibiu, na Roménia, antecipou ontem regresso a Espanha e cancelou a deslocação a Barcelona para estar junto da família do homem que o antecedeu na liderança dos socialistas.

Alfredo Pérez Rubalcaba foi deputado em seis legislaturas e desempenhou funções governativas como ministro da Educação e Ciência (1992-1993) e vice-primeiro-ministro (1993-1996) quando Felipe Gonzalez presidiu ao executivo. Com José Luis Zapatero foi porta-voz do grupo parlamentar socialista (2004-2006) e ministro do Interior (2006-2011) e destacou-se no combate à ETA.

Afastou-se da política na sequência da grande derrota socialista nas eleições europeias de 2014, que culminou com o seu abandono da liderança do PSOE. Desde então dava aulas na Universidade Complutense de Madrid.