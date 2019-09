Robert Mugabe, primeiro presidente do Zimbabwe após a independência, morreu esta madrugada, aos 95 anos.

O atual presidente do pais confirmou a noticia no Twitter: "´E com grande tristeza que anuncio o falecimento de Robert Mugabe, pai fundador e antigo presidente Robert Mugabe.

Estava internado desde abril no hospital, em Singapura.