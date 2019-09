Morreu Robert Mugabe, antigo presidente do Zimbabwe

Robert Mugabe, primeiro presidente do Zimbabwe após a independência, morreu esta madrugada, aos 95 anos.

O atual presidente do pais, Emmerson Mnangagwa, confirmou a noticia no Twitter: "É com grande tristeza que anuncio a morte do pai fundador e antigo presidente do Zimbabwe, Cdt Robert Mugabe."

Nascido a 21 de fevereiro de 1924, no que era então a antiga colónia britânica da Rodésia, governada por um regime ditatorial da minoria branca, Robert Gabriel Mugabe foi um estudante exemplar.

Ganhou uma bolsa de estudo para a Universidade de Fort Hare, na África do Sul, onde concluiu a primeira das suas sete licenciaturas. Viveu os seus primeiros anos de professor no Gana, onde conheceu as teorias pan-africanas de Kwame Nkrumah, o líder do movimento independentista local.

Só regressou à Rodésia quando já tinha 36 anos, e estava casado com a primeira mulher, a ganesa Sally. Pouco depois de chegar funda a União Nacional Africana do Zimbabué, o partido ZANU, que liderou durante mais de 40 anos.

Em 1964, num comício, chamou "cowboys" aos membros do governo liderado por Ian Smith na Rodésia. Foi preso, sem qualquer processo judicial, durante 10 anos. O regime de Smith impediu-o de assistir ao funeral do seu primeiro filho, que morreu quando estava detido. É também no seu último ano de prisão, em 1973, que é eleito presidente da ZANU.

Quando sai da cadeia, aproveitando a independência de Moçambique no pós-25 de Abril de 1974, refugia-se em Moçambique, onde organiza uma guerrilha contra a ditadura de Ian Smith.

Em 1980 vence, de forma surpreendene, as primeiras eleições na nova República do Zimbabué. É nessa altura que mostra a sua grande habilidade negocial. Com a população branca da antiga Rodésia em alerta, e preparada para fugir do país, Mugabe, que se descrevia como um marxista, anuncia uma estratégia de "reconciliação". Anuncia que não vai nacionalizar as propriedades agrícolas, nem levar a cabo qualquer retaliação.

Estava internado desde abril no hospital, em Singapura.