Morreu o milionário e antigo candidato presidencial americano Ross Perot

O milionário Ross Perot, originário do Texas, que por duas vezes marcou as eleições presidenciais americanas nos anos de 1990, granjeando uma inesperada popularidade junto dos eleitores, morreu esta terça-feira, anunciou a família. Contava 89 anos.

"Ross Perot, o empresário inovador e marido carinhoso, irmão, pai e avô, faleceu esta manhã na sua casa, em Dallas, rodeado da família", diz a nota divulgada pela família.

A fortuna do milionário e ex-candidato presidencial está avaliada pela Forbes em 4100 milhões de dólares.

Ross Perot, nascido a 27 de junho de 1930, ingressou na marinha americana após os estudos liceais e ali se manteve até 1957, tendo-se tornado depois disso vendedor da IBM. Ignorado pelos supervisores a quem apresentou novas ideias de negócio, Perot saiu da IBM e fundou, em Dallas, a sua própria empresa no setor da informática e computadores, a Electronic Data Systems (EDS).

Na década de 1960 conseguiu contratos lucrativos para fornecimento de serviços ao governo, seguindo-se a cotação em bolsa da EDS. Entre perdas e ganhos, Perot ganhou fortunas nas décadas seguintes.

Quando dois funcionários seus foram detidos no Irão, em 1978, foi ele próprio organizou uma força de mercenários para os resgatar - o que conseguiu. A epopeia foi imortalizada no livro On Wings of Eagles, pelo escritor Ken Follet, publicado em Portugal pela Presença, com o título O Voo das Águias.

Em 1992, o texano milionário, e também filantropo, lançou-se na corrida presidencial como independente, com uma mensagem muito crítica da prestação do presidente republicano então em funções, George Bush pai, que acusava de gastos públicos excessivos. Com isso ganhou popularidade e acabou por dividir o tradicional eleitorado republicano, arrecadando uma fatia de 18,6% do eleitorado, o que jogou a favor de Bill Clinton.

Em 1996, voltou a ser candidato presidencial, pelo partido da Reforma, que ele próprio tinha criado no ano anterior. Não ganhou, como é sabido, mas continuou a dedicar-se com sucesso aos seus negócios.