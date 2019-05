Morreu 'Grumpy Cat', o gato mais mal-humorado da Internet

O anúncio foi feito na página oficial do Facebook de Grumpy Cat, como ficará para sempre conhecido e eternizado o gato mais mal-humorado da Internet -- que na realidade era uma gata. Tardar Sauce (o sei verdadeiro nome) morreu na terça-feira, aos sete anos de idade, depois de uma infeção urinária.

"Estamos de coração partido ao anunciar a perda da nossa amada Grumpy Cat", diz o comunicado divulgado pela família e agente do gata no Facebook. "Apesar dos cuidados de profissionais de topo, bem como da sua família, a Grumpy sofreu complicações de uma recente infeção urinária, que se tornou muito difícil de superar. Morreu pacificamente na manhã de 14 de maio, em casa, nos braços da sua mamã, Tabatha. Além de ser a nossa bebé e uma querida membro da família, mesmo quando os tempos eram difíceis. O seu espírito continuará a viver através dos seus fãs", acrescentaram.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

O ar carrancudo de Grumpy Cat tornou-o num dos gatos mais famosos da Internet, mas o império que gerou saltou das redes para a vida real. Há bonecos, livros, calendários, um perfume e até ténis Grumpy Cat. A gata foi também a estrela de um especial de Natal na estação Lifetime, em 2014, além de ter aparecido em vários programas de televisão e ter sido notícia em publicações como a Time ou o The Wall Street Journal.

Grumpy Cat nos prémios MTV Movie Awards em 2014. © REUTERS/Danny Moloshok

Tardar Sauce, que nasceu a 4 de abril de 2012 no Arizona, saltou para a ribalta como Grumpy Cat a 22 de setembro de 2012, depois de o irmão da dona ter publicado uma fotografia no Reddit. Após terem sido acusados de fazerem montagem com o Photoshop, os donos publicaram vídeos dela no YouTube. O seu focinho carrancudo, provavelmente fruto do seu nanismo, captou a imaginação de um país descontente e a MSNBC nomeou-a o gato mais influente de 2012.

A foto inicial que deu origem ao sucesso. © DR

No ano seguinte, a dona deixou o seu emprego num restaurante e contratou um agente para a gata, que atraía centenas de fãs em cada evento público. Grumpy tinha atualmente 8,5 milhões de seguidores no Facebook, 2,4 milhões no Instagram, 1,5 milhões no Twitter e mais de mil artigos den merchandise à venda na sua loja.