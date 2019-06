Morreu Frank Lucas, o traficante que inspirou o "Gangster Americano"

Frank Lucas, ex-traficante de droga que inspirou o filme "Gangster Americano", morreu esta quinta-feira aos 88 anos, informou o sobrinho, Aldwan Lassiter, citado pelo The Guardian.

Não são conhecidos detalhes da morte, que ocorreu no estado de New Jersey, mas, segundo a mesma fonte, Frank Lucas estaria com problemas de saúde.

Criado na Carolina do Norte, Frank Lucas envolveu-se no crime em Harlem, um bairro em Nova Iorque, nos anos 60 e 70, tornando-se um conhecido traficante de heroína, que era famosa por ter um elevado grau de pureza.

Quando as autoridades invadiram a sua casa, em Teaneck, New Jersey, no ano de 1975, encontraram mais de 500 mil dólares em dinheiro.

Após a detenção, Frank Lucas foi condenado a décadas de prisão, mas colaborou com as autoridades em diversos casos como informante, o que fez com que saísse em liberdade ao fim de cinco anos.

Mais tarde, Lucas foi novamente detido por tráfico de droga, tendo sido condenado a mais sete anos de prisão. Saiu em liberdade em 1991.

A história do ex-traficante serviu de inspiração para o filme "Gangster Americano", de Ridley Scott, que teve Denzel Washington no papel de Frank Lucas.

O filme dá a conhecer o império de tráfico montado por Lucas, que terá chegado a transportar heroína nos caixões dos soldados mortos na guerra do Vietname.

Ron Chepesiuk, co-autor de um livro sobre a sua vida, diz que não encontrou evidências ou registos em tribunal desse transporte, enquanto Frank Lucas continuou a afirmar que o tinha feito, mas apenas uma vez.

Segundo o The Guardian, Lucas esteve presente nas filmagens do filme, produzido em 2007, dando conselhos a Denzel Washington sobre a forma como deveria segurar a arma.

Em 2007, numa entrevista à The Associated Press, o ex-traficante confessou que se arrependia do que tinha feito. "Eu fiz algumas coisas terríveis. Estou terrivelmente arrependido por isso", afirmou.