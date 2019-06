Moro nega conluio com procurador da Lava Jato

Sergio Moro ouvido esta quarta-feira no Senado do Brasil

Bolsonaro condecora Sérgio Moro no meio de polémica sobre alegada interferência no Lava Jato

Sergio Moro, ministro da Justiça de Jair Bolsonaro, negou ter participado de qualquer conluio com o Ministério Público Federal na Operação Lava Jato. O ex-juiz está a ser ouvido, esta quarta-feira, pela comissão de Constituição e Justiça do Senado.

O ministro foi ao Senado prestar esclarecimentos sobre as mensagens que indicam troca de colaborações entre si e o procurador Deltan Dallagnol, coordenador da força-tarefa, no âmbito da Lava Jato.

Aos senadores, Moro, de 46 anos, disse ter sido vítima de um ataque de hackers e que na origem do mesmo está uma tentativa de minar as instituições brasileiras e de anular as condenações no âmbito daquela operação anti-corrupção.

"O que posso assegurar é que, na condução dos trabalhos de juiz no âmbito da Operação Lava Jato, sempre agi conforme a lei", disse Moro, perante os senadores brasileiros.

O ministro negou que tenha atuado politicamente na Lava Jato e afirmou ser comum que um juiz converse com as partes do processo. "É normal no Brasil esses contatos entre juiz, advogado e Ministério Público ou policiais. O que tem que ser avaliado é o conteúdo destes contatos", afirmou, no Senado.

Veja aqui em direto a comparência do ministro Sergio Moro no Senado: