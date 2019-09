Monte Branco em risco de desabar, estradas fechadas e casas evacuadas

Está em perigo o glaciar Planpincieux, que fica no lado italiano do Monte Branco,

Os especialistas alertaram para o risco de uma parte de um glaciar do Monte Branco desabar, o que levou as autoridades italianas a tomar medidas esta terça-feira. Determinaram o encerramento de uma estrada dos Alpes, a Val Ferret, e retiraram alguns dos moradores de região de Rochefort, dado o perigo de uma avalanche.

O glaciar é o Planpincieux, que fica no lado italiano do Monte Branco, e o iminente colapso tem a ver com o aquecimento global, alertam os especialistas.

Os cientistas, que pertencem à Fundação Montanha Segura, adiantam que são cerca de 250 mil metros cúbicos do glaciar que estão em perigo e derretem entre 50 a 60 centímetros de gelo por dia.

Stefano Miserocchi, o autarca da cidade de Courmayeur, garantiu, em comunicado citado pelo The Guardian, que não há razão para alarme e que tomaram as medidas por precaução.

As autoridades determinaram o encerramento de uma estrada dos Alpes, a Val Ferret, e retiraram moradores de algumas casas de região © REUTERS/Flavio Lo Scalzo

"Esse fenómeno mais uma vez testemunha que a montanha está numa fase de fortes mudanças devido a fatores climáticos, portanto é particularmente vulnerável", sublinhou.

O glaciar está a ser monitorizado desde 2013, para detetar a velocidade a que o gelo está derreter e a proporção aumentou significativamente nos últimos tempos, mas não é possível prever quando há uma avalanche, disse Miserocchi.

"Atualmente, não existem modelos ou métodos empíricos que possam permitir previsões quantitativas no caso dos glaciares com dinâmica deslizante, como o Planpincieux", acrescentou o autarca italiano.

O primeiro-ministro italiano encontra-se em Nova Iorque na reunião da ONU sobre alterações climáticas, que referiu o que está a acontecer em Itália como um exemplo dos problemas ambientais. "A notícia de que parte do Monte Branco corre o risco de desabar é um aviso que não nos deve deixar indiferentes. Isso deve abalar a todos nós e forçar-nos a mobilizar. "

Em 2017, cerca de 50 metros cúbicos de gelo caíram de Planpincieux. Em setembro de 2018, uma massa de gelo caiu do glaciar de Charpoua, em Aiguille Verte, no lado francês do Monte Branco.