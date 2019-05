Mónaco: um terço dos habitantes são milionários

Um em cada três habitantes do Mónaco é milionário. De acordo com o relatório Knight Frank Wealth de 2019, citado pelo Business Insider, 12 261 das 38 300 pessoas que habitam no pequeno principado no sul de França são milionárias, o que corresponde a aproximadamente 32% da população.

De acordo com a mesma publicação, os ricos estão concentrados numa área de aproximadamente 1.5 quilómetros quadrados.

Além de ter uma elevada concentração de riqueza, o Mónaco quase não tem pobreza. Karyn Adams, da organização sem fins lucrativos Borgen Project, diz que "o governo reinveste os lucros do turismo e outros ganhos de capital na comunidade para melhorar a qualidade de vida e atrair os ricos para que continuem a viajar e a comprar propriedades".

Embora o objetivo principal seja atrair estrangeiros, explica Karyn, "os nativos também beneficiam disso", o que faz com que a pobreza seja praticamente inexistente "na sua pequena, orgulhosa e soberana nação".

Um dos principais motivos pelos quais há tantos milionários no Mónaco é por este ser um paraíso fiscal, não existindo impostos sobre os rendimentos nem sobre as empresas. A juntar a isso, lembra o BI, o clima mediterrânico ameno e eventos empolgantes como o Grande Prémio do Mónaco fazem com que muitos ricos se queiram fixar lá.

O preço das casas no principado francês é dos mais caros do mercado imobiliário a nível mundial. Alexander Kraft, CEO da Sotheby's International Realty France-Monaco, diz que um pequeno apartamento com um quarto custa pelo menos 1.6 milhões de dólares (1.4 milhões de dólares).

Já os apartamentos considerados "normais" custam entre 2.2 e 22.3 milhões de dólares (cerca de 19.9 milhões de euros).

De acordo a BBC, o principado do Mónaco é o local com o maior número de milionários per capita do mundo, sendo expectável que o atual número venha a aumentar. Uma análise da consultoria imobiliária Knight Frank citada pela mesma publicação estima que até 2026 haja cerca de 16,1 mil milionários naquele pequeno território.

Atualmente, o Mónaco está lotado e praticamente não existe espaço para construir, o que levou o príncipe Alberto II a aprovar um projeto que visa a extensão urbana da cidade. Este prevê adicionar 6 hectares de terra ao principado até 2026.

A nova área deverá albergar um porto, com capacidade para 30 navios e novos edifícios urbanos com espaço para 120 habitações de luxo.