Ministro do Meio Ambiente internado no Hospital das Forças Armadas

O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, deu entrada no Hospital das Forças Armadas (HFA), em Brasília (DF) durante a madrugada, diz a revista brasileira Veja. De acordo com informações da unidade de saúde, o chefe da pasta do ambiente, que está debaixo de críticas por causa da situação na Amazónia, apresentava um "quadro de mal-estar" quando foi internado.

Segundo o boletim, divulgado pela assessoria de imprensa do ministério, o quadro clínico é estável. Salles não apresentava sintomas no momento da admissão mas, mesmo assim, "a equipa assistente optou pela internação hospitalar para a realização de exames de rotina".

Está previsto um novo boletim clínico às 16.00 horas locais (20.00 em Portugal).

O ministro de 44 anos era esperado na assinatura do Acordo de Cooperação Técnica Águas Jurisdicionais Brasileiras no Gabinete do Comandante da Marinha.

Nos últimos dias, Salles tem as atenções voltadas para si devido aos incêndios na Amazónia e as polémicas ambientais à volta.