Mia Couto sobre a catástrofe na Beira: "Estou quase tão destruído como a minha cidade"

Mia Couto diz estar tão destruído como a Beira, a cidade onde nasceu, há 63 anos. "Na verdade, estou eu quase tão destruído quanto a minha cidade", confessa o escritor moçambicano, na resposta que enviou ao seu editor em Portugal, depois de Zeferino Coelho, da Editorial Caminho, lhe ter escrito a manifestar preocupação por causa do ciclone Idai.

Autor de livros como Terra Sonâmbula e O Último Voo do Flamingo, Mia Couto terminou, em 2017, a trilogia As Areias do Imperador e preparava-se para lançar um novo livro sobre as suas memórias de infância na Beira. Segundo indicou Jamie LeSueur, da Cruz Vermelha Internacional, 90% da Beira ficou destruída com a tempestade.

"Estava determinado a ir para a Beira para mergulhar no espírito do lugar e agora, segundo me dizem, quase não há lugar. É como se me tivessem arrancado parte da infância. O Zeferino, logo na sua primeira avaliação, me tinha alertado que a Beira era a personagem central do livro. Confesso que estou meio perdido", escreveu Mia Couto, num email disponibilizado ao DN pelo editor com autorização do escritor moçambicano.

O escritor, Prémio Camões 2013, manifesta ainda preocupação com os seus amigos e conhecidos na Beira. "Esta manhã recebi fotografias da igreja do Macuti que está em ruínas. Aquele edifício está profundamente dentro da minha história. É como se estivesse a escrever a história de um amigo que, entretanto, morresse. E o problema é bem maior que a Beira. Todo o centro de Moçambique está por baixo de água: estradas, casas, torres de energia e de telecomunicações estão destruídas. Não consigo saber dos meus amigos que vivem na Beira. Enfim, sabe bem esse seu abraço", escreveu no email, enviado ao editor.

