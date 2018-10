Merkel suspende venda de armas para a Arábia Saudita

A chanceler alemã, Angela Merkel anunciou este domingo que não haverá "exportações de armas [para a Arábia Saudita]", uma vez que estas "não podem ocorrer nas circunstâncias atuais". Em causa está o assassinato do jornalista Jamal Khashoggi, no passado dia 2 de outubro na embaixada saudita em Istambul.

Londres, Paris e Berlim emitiram, também no domingo e horas antes do anúncio da chanceler, através de um comunicado conjunto, que há "uma necessidade urgente de esclarecer" as circunstâncias da morte "inaceitável" da jornalista saudita crítico da monarquia do seu país.

Merkel afirma que Berlim não venderá armas a Riad até que a crise do 'Caso Kashoggi' seja esclarecida.

"Tomamos nota da declaração dos sauditas que explica as suas descobertas preliminares", disseram os três países no comunicado. "Mas há uma necessidade urgente de esclarecimento sobre o que é que exatamente aconteceu, além das hipóteses até agora mencionadas pela investigação saudita, que devem ser apoiadas por fatos para serem consideradas credíveis".

A Arábia Saudita alega que Jamal Khashoggi morreu na embaixada do pais na Turquia em consequência de uma luta.