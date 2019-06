Muitas mentiras, exageros e algumas verdades. O discurso de Trump à lupa

Trump: "O sonho americano está de volta, mais forte do que nunca"

ECONOMIA

Trump disse: "Está a caminho de números nunca antes vistos. Talvez a melhor economia que já tivemos na História deste país".

Os factos são: No primeiro trimestre deste ano, a economia americana cresceu 3,2% - o crescimento mais elevado em quatro anos num primeiro trimestre. Mas está longe de ser a melhor taxa de crescimento na história dos EUA. Em finais dos anos 90, os EUA cresciam 4%, mas em 1984 o crescimento chegou aos 7,2%.

Mais, em 2018, os EUA cresceram 2,9%, a mesma taxa que em 2015, com o presidente Barack Obama. É inegável que a economia americana atravessa uma boa fase, mas não bate recordes e resulta de reflete uma tendência que vem desde o início da década, com o fim da crise.

Trump disse: "Desde as eleições criámos seis milhões de novos empregos. Ninguém achou que seria possível".

Os factos são: Os valores são estes. Mas Trump está a contar também com os três meses em que já tinha sido eleito mas ainda não era presidente. Portanto, é um exagero. Entre novembro de 2016 e maio de 2019 a economia americana criou seis milhões de empregos. Se tirarmos os três primeiros meses, o número passa para 5,4 milhões de empregos. E nos 28 meses que antecederam a posse de Trump, a economia americana tinha criado 6,1 milhões de empregos.

Trump disse: "Mais de seis milhões de americanos deixaram de depender de senhas para alimentação".

Os factos são: é verdade. Desde novembro de 2016, há menos 6,9 milhões de americanos a depender do Programa de Assistência Alimentar.

O MURO

Trump disse: "Vamos ter mais de 640 quilómetros de muro construídos até final do próximo ano. Está a avançar muito rapidamente".

Os factos são: É muito pouco provável. E mesmo que aconteça, a maior parte do muro a que o presidente se refere seria apenas a substituição da barreira que já separa os EUA no México ao longo de grande parte da fronteira.

Para chegar aos 640 km de muro, Trump teria de prolongar a declaração de emergência nacional, ultrapassando os desafios legais que isso implica ou teria de convencer o Congresso a dar-lhe mais dinheiro para cumprir a promessa que fez quando anunciou a candidatura às presidenciais em 2015.

Até agora, foram celebrados contratos para a construção de 395 km de muro, mas as obras estão paradas enquanto os tribunais decidem se podem ou não avançar. Desta extensão, só 27 km iriam substituir a barreira já existente.

AMBIENTE

Trump disse: "O nosso ar e a nossa água estão mais limpos do que alguma vez estiveram".

Os factos são: Não é verdade. A qualidade do ar estagnou e não está a melhorar desde que Trump chegou ao poder. Segundo registos federais a que a AP teve acesso, nos últimos dois anos, os EUA registaram mais dias com maior poluição do que nos anos anteriores.

Quanto à água, os EUA estão entre os dez países com a água mais limpa do Índice de Desempenho Ambiental da Universidade de Yale. Mas em termos de performance ambiental, os EUA surgem em 27.º, atrás de vários países europeus, do Canadá, Japão ou Austrália, num ranking liderado pela Suíça.

SAÚDE

Trump disse: "Vamos sempre defender pacientes com doenças pré-existentes. Sempre".

Os factos são: "Esta é uma das medida do Obamacare, a reforma da saúde do presidente Obama que Trump tem feito tudo para revogar. Apesar de a Administração garantir que qualquer nova proposta vai garantir essa proteção aos americanos, a verdade é que a Casa Branca ainda não apresentou pormenores sobre como o tenciona fazer.

RÚSSIA

Trump disse: "Ninguém foi mais duro com a Rússia do que Donald Trump".

Os factos são: Dizer que Trump foi mais duro com a Rússia é subjetivo. Mas é verdade que a Administração americana impôs sanções a Moscovo, ordenou um ataque com mísseis na Síria, apesar da oposição dos russos e aprovou a venda de armas à Ucrânia.