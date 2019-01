"Menino veste azul, menina veste rosa", diz ministra brasileira

"Menino veste azul e menina veste rosa. Atenção, atenção: é uma nova era no Brasil", disse Damares Alves, entre gritos de apoiantes, a 2 de janeiro, dia em que o novo governo brasileiro, presidido por Jair Bolsonaro, tomou posse.

Segundo a imprensa brasileira, só não se percebe se a frase foi dita antes ou depois de Damares tomar posse (Bolsonaro havia iniciado funções na véspera).

A consideração sexista da nova ministra foi registada em vídeo e posta a circular no twitter.

As reações surgiram imediatamente, contestando os preconceitos de género contidos nas palavras da agora ministra e satirizando as suas palavras.

No discurso de posse, Damares Alves foi suficientemente clara na afirmação da influência que a sua crença religiosa - é evangelista - terá na sua governação: "O Estado é laico, mas essa ministra é terrivelmente cristã. Acredito nos desígnio de Deus e propósitos de Deus."

Damares Alves negou, no entanto, que seja seu objetivo diminuir no seu ministério o peso da área ligada às questões LGBTI. "A comunidade LGBT continua com a estrutura que tinha no ministério anterior. Vamos lutar pelo combate a todos os tipos de preconceitos e violência nessa nação, inclusive LGBTI."

"Somos o quinto país do mundo em feminicídio, que vergonha! Chega de violência, basta. Chega de violência contra a mulher nesta nação."

Chamou também a atenção ainda para a violência sexual contra crianças e adolescentes, garantindo que o Governo será "implacável" contra pedófilos e a combater o turismo sexual no Brasil. "Atenção, pedófilos de plantão. Atenção, senhores, a brincadeira acabou no Brasil. Seremos implacáveis com abusadores."

A ministra voltou a criticar práticas que ela classifica como infanticídio indígena e disse que as mães indígenas clamam por socorro. "Nosso silêncio soa como hipocrisia do branco dominante. As mulheres indígenas estão pedindo socorro no Brasil."

No final do seu discurso, lembrou que foi violentada quando era criança e a ocasião em que declarou ter visto Jesus Cristo numa goiabeira.